Coronavirus, Gallera: tra una settimana inversione di tendenza

In Lombardia “ci aspettiamo entro una settimana di vedere quella dannata curva dei contagi calare o almeno rallentare. Insomma, abbiamo disperato bisogno di un’inversione di tendenza, ma comunque questa battaglia non sarà finita lì. Sarà una maratona”, ha affermato l’assessore della regione Lombardia per il Welfare, Giulio Gallera, aggiungendo inoltre in un'intervista con il Corriere della Sera che è impossibile "fare previsioni sulla durata dell'emergenza del coronavirus in Lombardia”.

La Lombardia, come sottolinea Gallera, è pronta a continuare ad andare avanti da sola: “Credo molto nella collaborazione tra soggetti istituzionali, però nello spirito di questa terra dico anche che noi andiamo avanti, tutto ciò che possiamo fare da soli lo facciamo”.

L'idea di creare ospedali nei padiglioni della Fiera di Milano non è stata abbandonata, anche grazie al ritorno al lavoro dell'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso: “Ha molta esperienza e contatti a livello internazionale, e noi abbiamo l’obiettivo di quell’ospedale da 500 posti negli spazi della Fiera, che potrà diventare una risorsa per l’intero Paese”.

Poi sulla questione della mascherine mediche inadeguate ha sottolineato che non c'è alcuna polemica con la Protezione Civile. Secondo Gallera riceve chiamate continue dai direttori della sanità della Lombardia e “raffiche di appelli” sulla mancanza di presidi sanitari essenziali.

“Il personale che lavora in prima linea contro il virus ha bisogno di proteggersi con camici, guanti, mascherine, e io mi sento dire ‘abbiamo autonomia per un giorno, per due giorni…’. Poi la Protezione Civile ce ne manda 250 mila, noi le smistiamo immediatamente agli ospedali e poi, e in diretta durante una riunione mi sento dire ‘ma cosa ci avete mandato?’. Quindi nessuna polemica, ma io devo tutelare i miei medici e i miei infermieri. E allo stesso modo ho reagito quando si è detto che i medici dell’ospedale di Codogno hanno lavorato male. Era mio dovere”.