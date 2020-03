Pd all'attacco di Salvini "a spasso per Roma con fidanzata" in violazione delle regole

In una nota il vicecapogruppo dei Dem alla Camera Michele Bordo ha duramente criticato il leader della Lega, dopo che sulla stampa sono apparse le immagini mentre passeggia in centro a Roma con la sua fidanzata mentre l'intero Paese è in quarantena per il coronavirus. Non si è comunque fatta attendere la replica di Salvini, arrivata via social.

"Oggi sulla stampa vediamo una foto di Matteo Salvini mano nella mano con la sua compagna ieri a spasso nel centro di Roma. Mentre trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida, presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini. È l'ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani. La gente è stanca di passerelle televisive e bugie. Lo dimostrano il calo di credibilità di Salvini e il crollo della Lega nei sondaggi. In questo momento di grande difficoltà, di incertezza e di emergenza, i cittadini si aspettano invece dalla politica serietà, verità e risposte concrete tanto sul piano sanitario che su quello economico", le parole del vicecapogruppo del Pd alla Camera diffusi nella nota.

Il leader del Carroccio si è a sua volta difeso, rivendicando il diritto per uscire a fare la spesa.

"Sì, confesso. Ieri sono andato a piedi a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra? Confesso di aver comprato pane, pasta, latte e formaggio. Italiani," il testo del tweet di Salvini.