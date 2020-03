Coronavirus, Raggi: i bambini ci dicono 'Andrà tutto bene'

La sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi posta una foto con almeno due decine di disegni di bambini ricevuti in questi giorni al Campidoglio, in cui le scrivono ‘Andrà tutto bene’ accompagnati da tanti arcobaleni colorati.

“È vero, hanno ragione i nostri bimbi. Supereremo questo momento difficile”, ha scritto la Raggi.

La sindaca di una Roma città aperta ma deserta, ricorda che anche loro, i bambini, vivono come tutti noi queste giornate di tutti chiusi in casa, proprio mentre fuori c’è un sole che invita a fare passeggiate e a vivere la vita normale, una vita che ora deve essere messa in stand by per il bene di tutti.

“Anche loro stanno vivendo, come noi, queste giornate delicate che probabilmente faticano a comprendere. Questi disegni sono bellissimi e ringrazio tutti coloro che li hanno fatti: i colori di questi arcobaleni per un istante ci fanno dimenticare le brutte notizie, che fuori casa le strade sono deserte e che la città è svuotata”.

Il messaggio della Raggi ai romani: Restate a casa

“Ma ne sono certa, insieme ce la possiamo fare. Siamo una comunità bella e forte che sta reagendo bene. Non è facile, ma ne usciremo e torneremo a passeggiare per una Roma viva e allegra”.

“L’importante adesso è continuare a rispettare le regole che ci hanno detto di seguire. Uscite solo se strettamente necessario”.

Andrà tutto bene.