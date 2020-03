Gallera, lo sfogo sulle mascherine inutili ricevute dalla Protezione Civile

L'Assessore Giulio Gallera si sfoga con rabbia contro la Protezione Civile nazionale che come mascherine per i medici in prima linea contro il Covid-19 gli ha mandato dei "poco più che fogli di carta".

L’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera mostra ai giornalisti presenti nella sala stampa di Palazzo Lombardia le mascherine ricevute dalla Protezione Civile come dispositivi di protezione individuale per i medici e sanitari in prima linea.

Delle mascherine che non coprono nemmeno naso e bocca e che sono “dei fogli di carta”, ha detto ai microfoni dell’agenzia Ansa.

La sua reazione è stata di rabbia ha riferito, perché “se stiamo combattendo una guerra”, allora vogliamo essere supportati come in guerra ha detto.

“O qualcuno non capisce la gravità della situazione” ha proseguito Gallera o “non so che cosa”.

Anche l’assessore Caparini lo ha ribadito: “Lo abbiamo fatto presente a Roma, anche con un poco di irruenza. A noi quelle mascherine non servono”.

Ha così risposto a chi gli chiedeva sull’inadeguatezza delle mascherine ricevute dalla Protezione civile nazionale.

La Lombardia è al punto limite della sopportazione

La Regione Lombardia ha quasi finito i posti letto in terapia intensiva, lo spettro del decidere chi vive o chi muore si è già materializzato.

Non è bastata neppure la solidarietà delle altre regioni italiane che hanno messo a disposizione posti letto per le persone con altre patologie. Una soluzione adottata per liberare gli ospedali lombardi e dedicarli completamente alla battaglia contro il nuovo coronavirus.

Bertolaso consigliere personale di Fontana

Guido Bertolaso, già commissario straordinario di varie emergenze in Italia, è stato nominato da Attilio Fontana, governatore della Lombardia, consulente personale per realizzare l’Ospedale Covid-19 presso il Fiera Milano City, la struttura della Fondazione Fiera di Milano al Portello.

Fontana ci tiene a precisare che ha assunto Bertolaso per la cifra simbolica di un euro.