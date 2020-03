Coronavirus, Spagna: positiva la moglie del primo ministro spagnolo, Begona Gomez

La moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, Begona Gomez è risultata positiva al test del tampone per il nuovo coronavirus. In Spagna è emergenza nazionale sul modello adottato in Italia.

Non si arresta in Spagna il contagio da nuovo coronavirus nelle alte sfere della politica iberica.

La moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, Begona Gomez è risultata positiva al test per il nuovo coronavirus.

La notizia è stata data ufficialmente e viene riportata anche dai media spagnoli.

In precedenza la ministra per le pari opportunità Irene Montero, e moglie di Pablo Iglesias leader di Podemos, aveva annunciato di essere risultata positiva al test. Tutta la famiglia, compreso il loro figlioletto, sono ora in isolamento presso la propria abitazione.

Coronavirus Spagna: è stato di emergenza nazionale

Anche la Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Lo ha fatto il primo ministro Sanchez che sul modello italiano ha deciso di chiudere tutto per 15 giorni a partire da oggi domenica 15 marzo.

L’intera Spagna, non più solo Madrid, è in quarantena.

“Un gigantesco isolamento nelle loro case di oltre 47 milioni di persone”, lo ha definito questa mattina El Pais.

In Spagna si va in giro solo se da soli e solo per comprare cibo e per andare a lavorare. Insomma è il modello Italia che viene ora adottato da tutta Europa, e che è entrato in vigore anche in Francia.

Garantita però la produzione delle attività come avviene in Italia, dove le industrie che sono strategiche non chiudono ma adottano misure straordinarie di contenimento per evitare la propagazione del nuovo coronavirus anche in fabbrica.

Coronavirus in Spagna la situazione aggiornata al 15 marzo

Secondo gli ultimi dati, la Spagna risulta al quinto posto per numero di persone contagiate con oltre 6000 casi positivi e un numero di morti ufficializzato in 196 decessi.