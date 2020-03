Coronavirus, stop celebrazioni Settimana Santa, non ci sarà tradizionale Via Crucis Fori Imperiali

Papa Francesco dovrà rinunciare ai tradizionali riti della Settimana Santa. La Prefettura Pontifica ha detto no a tutte le celebrazioni liturgiche. Oggi l'Angelus in diretta streaming.

Niente celebrazioni liturgiche della Settimana Santa per papa Francesco, in una breve nota la Prefettura della Casa Pontificia ha fatto sapere, questa mattina 15 marzo, che “a motivo dell’attuale emergenza sanitaria internazionale”, le varie liturgie “si svolgeranno senza la presenza fisica dei fedeli”.

Non si svolgeranno, quindi, i tradizionali eventi liturgici che caratterizzano la Settimana Santa, come ad esempio la Via Crucis con papa Francesco ai Fori Imperiali.

La Prefettura della Casa Pontificia informa anche che “fino al 12 aprile p.v. le Udienze Generali del Santo Padre e le recite dell’Angelus saranno fruibili solamente in diretta streaming”, su YouTube e altri canali social della Santa Sede.

Papa Francesco continuerà a svolgere le sue attività liturgiche a porte chiuse, ma aperte al mondo attraverso i mezzi di comunicazione di massa, i quali mai come in questa occasione si stanno dimostrando preziosi per la continuità pastorale anche agli occhi di quei cattolici meno sensibili al ruolo fondamentale svolto dai mass media nella società contemporanea.

L’Angelus di papa Francesco verrà anche questa domenica trasmesso in diretta streaming, che potrete seguire qui sotto.

