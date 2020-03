Coronavirus, D'Incà: "Sabato decreto da 12-15 miliardi"

Il ministro per i Rapporti al Parlamento, Federico D'Incà, ospite a Stasera Italia, ha annunciato un decreto "in cui vi sono le fondamenta per poter mantenere attivo il settore industriale e imprenditoriale del nostro Paese”. Il provvedimento verrà presentato oggi e contiene una serie di misure finalizzate a sostenere famiglie, lavoratori e imprese durante l'emergenza coronavirus.

Una manovra da 12-15 miliardi, che non dovrebbe gravare sul bilancio pubblico, in base a quanto annunciato dalla Van Der Leyen ieri.

Stop a mutui e adempimenti fiscali

Con il decreto “vi sarà la sospensione dei mutui, attraverso un fondo di garanzia, vi saranno risorse importantissime per la parte di protezione sanitaria, per la Protezione civile. Vi sarà la sospensione degli adempimenti fiscali, quindi un rinvio per quanto riguarda scadenze importanti come il pagamento dell’Iva. Inoltre, allargheremo la cassa integrazione”, ha assicurato il ministro.

Dal canto suo, il titolare del Mef, Roberto Gualtieri, fa sapere che il decreto “introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite Iva colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.

Saranno quindi differiti i versamenti Iva previsti per il 16 marzo.