Coronavirus, chiuse le chiese di Roma fino al 3 aprile

Il decreto sulla chiusura delle chiese della città di Roma è stato firmato stasera dal cardinale Angelo De Donatis ed è arrivato stasera. Le celebrazioni "sono sospese nella diocesi di Roma da oggi e fino al 3 aprile" si legge nel documento. La decisione è stata presa per garantire il bene comune e contrastare la diffusione del virus.

Dopo il messaggio di Conte dell'11 marzo sull'inasprimento delle misure restrittive e la chiusura della maggioranza delle attività, preceduto dalla trasformazione dell'Italia in zona protetta, le varie organizzazioni stanno collaborando per poter garantire un limite al contagio da Covd-19.

Nel giornaliero bollettino emanato da Angelo Borrelli durante la conferenza stampa il primo dato aggiornato è quello dei guariti e dimessi, con un aumento di 213 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1258 guariti. I casi di nuovi contagiati dal virus sono 2214, con 12839 positivi in totale. I positivi si dividono in 5036 in isolamento volontario, 1153 sono in terapia intensiva, i ricoverati con sintomi sono 6650. Le persone decedute oggi invece sono 188, il 98% hanno più di 68 anni, mentre il 67% ha patologie pregresse. Ad oggi il numero dei casi totali in Italia sale a 15113.