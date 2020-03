La Russia chiude le frontiere con l'Italia, stop a tutti gli ingressi

L’ordinanza firmata dal primo ministro Mikhail Mishustin è stata pubblicata sul sito web del Governo russo.

“Al fine di garantire la sicurezza dello stato, la tutela della salute della popolazione e contrastare la diffusione del nuovo coronavirus (2019-nCoV) nella Federazione Russa, l’FSB (Servizio di Sicurezza Federale) a partire dalle ore 00.00 di Mosca del 13 marzo sospende temporaneamente l’ingresso attraverso il confine di stato della Federazione russa ai cittadini della Repubblica Italiana, che entrano nel territorio russo a fini di studio, lavoro, nonché per motivi privati, turistici e di transito”, si legge nel documento.

Inoltre, sarà vietato entrare in Russia per i cittadini stranieri che arrivano dall’Italia per motivi di lavoro, studio, turismo, transito o privato, salvo cittadini dei paesi dell’Unione economica eurasiatica, nonché agli equipaggi di aerei civili, ai membri di delegazioni ufficiali ed alle persone in possesso di un permesso di soggiorno in Russia.