Coronavirus, Pornhub gratis per gli italiani

Tra le molte aziende che si stanno adoperando per fornire materiali e servizi online agli italiani costretti in casa dalle nuove misure d'emergenza, scende in campo anche il sito di intrattenimento per gli adulti Pornhub, che propone un'offerta valida un mese.

A causa delle ultime misure prese dal Governo per arginare la diffusione del Covid-19, le persone sono costrette a rimanere in casa molto più di quanto sono abituate a fare.

Per questo numerose sono le aziende tecnologiche si stanno adoperando per offrire svago e servizi di intrattenimento tramite un'iniziativa di solidarietà digitale organizzata dal Governo. L'ultima azienda ad aver preso in mano la situazione è il gigante dell'intrattenimento per adulti Pornhub.

L'iniziativa riguarda la messa a disposizione gratuita da parte del sito dell'abbonamento premium, con validità per tutto il mese di marzo, a favore dei cittadini italiani costretti all'isolamento. L'annuncio è arrivato dalla compagnia attraverso il sito, dove informano di aver devoluto la propria percentuale di proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare il nostro Paese.

"Forza Italia, We Love You! Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale di proventi del mese di Marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l'Italia durante questa emergenza. Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito", questo è il messaggio che compare sul sito di accesso di Pornhub.

Grazie all'accesso gratuito all'abbonamento premium, risulteranno disponibili tutti i canali e la maggior parte dei contenuti normalmente preclusi a chi si collega alla versione gratuita del portale. Alcune clip rimarranno però fuori portata o accessibili con limitazioni.

Alla fine di febbraio, quando ancora le zone rosse italiane riguardavano la Lombardia e il Veneto, già xHamster aveva messo a disposizione i suoi contenuti premium a coloro che si trovavano in isolamento.