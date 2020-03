Nuova stretta anti-coronavirus, ecco chi chiude e chi resta aperto

In seguito all'aumento dei contagi e alla dichiarazione ufficiale dell'Oms che ieri ha proclamato lo stato di pandemia, il premier Conte ha chiesto agli italiani di "fare un passo in più" e accettare ulteriori imposizioni e restrizioni alla propria libertà personale per contenere o rallentare i contagi.

Come misura aggiuntiva al decreto "Io resto a casa" dell'8 marzo, il Governo ha deciso la chiusura di tutte le attività commerciali, bar, ristoranti, pub, parrucchieri, centri estetici e tutte quelle attività e servizi ritenuti non indispensabili.

Non sarà una serrata

"Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali tra cui i trasposrti, dei servizi di pubblica utilità, dei servizi bancari, postali, assicurativi. Sarà garantita l'apertura di supermercati, farmacie e parafarmacie e continueranno a funzionare i mezzi pubblici", ha garantito il premier.

Le disposizioni saranno valide a partire dal 12 marzo al 25 marzo 2020.

Chiuderanno le saracinesche

E' stata disposta la chiusura per:

attività commerciali al dettaglio;

mercati, salvo attività vendita solo generi alimentari;

bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie

Resteranno aperti

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Non ci sarà la sospensione delle attività produttive e delle attività di vendita di generi alimentari e beni di prima necessità, ma verranno incentivate formule di smartworking, l'adozione di ferie, la sospensione per igienizzazione dei reparti. In ogni caso dovranno essere rispettate le misure igieniche e di sicurezza per evitare i contagi.