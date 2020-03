Coronavirus, primo deputato positivo: è Claudio Pedrazzini del gruppo Misto

Il deputato è in buone condizioni, presentando solo alcuni lievi sintomi. Già avviate le procedure di sicurezza per coloro che erano stati a stretto contatto con lui nelle scorse settimane.

Con l'emergenza sanitaria legata al coronavirus che si fa sempre più sentire in tutta Italia, si registra il primo caso di positività tra i banchi di Palazzo Chigi.

Il deputato del gruppo Misto Claudio Pedrazzini, di Lodi, è il primo membro del Parlamento a risultare positivo al test per il Covid-2019.

Il diretto interessato ha reso noto di stare bene e di presentare soltanto una leggera febbre e qualche altro sintomo lieve

Immediatamente avviate le procedure di sicurezza, con i parlamentari che siedono negli scranni vicini che saranno chiamati a prendere le dovute precauzioni e a sottoporsi alle analisi del caso.

Intanto la Camera ha comunicato ai diretti interessati che, a partire dalla seduta odierna, non potranno partecipare ai lavori parlamentari.

Il bilancio

Ieri, come ormai da prassi giornaliera, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha diffuso gli ultimi aggiornamenti sui casi di Covid-19 in Italia.

Il numero dei casi totali, comprensivo di guariti, vittime e contagiati, sale a 10.149. 1.004 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus,280 in più rispettivo a 24 ore prima, mentre le vittime sono complessivamente 631, in aumento di 168 sul dato del giorno precedente. Il capo della Protezione Civile ha affermato che 877 casi su 8.514, pari al 10%, si trovano ricoverati in terapia intensiva.