Borrelli: 1004 guariti (+280), 631 morti (+168), 8.514 (+529) casi attuali

Il numero dei casi totali sale a 10.149, un dato che comprende guariti, vittime e contagiati.

Sono 1.004 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 280 in più di ieri, ha affermato Borrelli in apertura del suo intervento alla consueta conferenza stampa sulla situazione del Covid-19 in Italia.

Dopo il dato positivo dei guariti, il capo della Protezione Civile ha riferito che le vittime sono complessivamente 631, 168 in più rispetto al dato di ieri. Tuttavia Borrelli ha sottolineato che non si può affermare con certezza che la causa di morte sia legata all'infezione del coronavirus, dal momento che i deceduti soffrivano di varie patologie. La Lombardia si conferma la regione con più vittime con 135 decessi, seguita dall'Emilia-Romagna con 15 e Veneto 6. Il 45% dei deceduti è nella fascia d'età tra 80-89 anni, ha aggiunto Borrelli.

Parlando dei casi positivi, il capo della Protezione Civile ha affermato che 877 casi su 8.514, pari al 10%, si trovano ricoverati in terapia intensiva.

Dopo aver illustrato i dati, Borrelli ha evidenziato il proseguimento del lavoro con le Regioni per l'acquisizione e la distribuzione di mascherine, ma soprattutto respiratori, macchinari di vitale importanza per il funzionamento dei reparti di terapia intensiva delle strutture ospedaliere.

Sul fronte dei dispositivi di protezione individuale, "oggi sono state distribuite 300mila mascherine e da domani ci sarà una distribuzione giornaliera di 1 milione di mascherine" a seconda dei bisogni delle regioni, ha detto Borrelli.

Oggi sono stati trasferiti 5 pazienti in terapia intensiva dalla Lombardia verso gli ospedali di altre regioni, ha aggiunto Borrelli.

Infine il capo della Protezione Civile ha messo in guardia l'opinione pubblica dalle fakenews e a fidarsi solo delle notizie diffuse dai canali ufficiali.