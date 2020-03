Nuovo modello aggiornato autodichiarazione per spostamenti su territorio nazionale e guida all'uso

Da qui scarichi il nuovo modello aggiornato dell'autodichiarazione per gli spostamenti sul territorio nazionale. Abbiamo preparato una guida all'uso nella forma delle domande e risposte.

Il Ministero dell’Interno ha reso disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti sul territorio nazionale, valido per tutti i residenti e non che si trovano sul territorio nazionale e che devono giustificare il proprio spostamento sul territorio italiano fino al giorno 3 aprile 2020 compreso.

Tutti, infatti, dovranno compilare il modulo sotto la propria responsabilità, pena il commettere reato di falsa dichiarazione che si aggiungerebbe al reato di violazione della disposizione del decreto ‘Io resto a casa’, il quale prevede che sono possibili solo spostamenti giustificati.

Attenzione perché: “La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli”.

Scarica nuovo modulo aggiornato autodichiarazione per spostamenti su territorio nazionale

Qui il link al nuovo modulo aggiornato per effettuare l’autodichiarazione degli spostamenti operati su tutto il territorio nazionale fino al giorno 3 aprile compreso.

#Coronavirus Estese a tutta #Italia le misure per le "aree a contenimento rafforzato": on line il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti.



Scarica il modulo ➡️https://t.co/zIieq8cNW2#10marzo#iorestoacasa#Covid19 pic.twitter.com/We7OkHZ4xe — Il Viminale (@Viminale) March 10, 2020

​Le indicazioni del Viminale ai Prefetti, valide per i cittadini

Utile conoscere cosa ha scritto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ai prefetti che dovranno far rispettare quanto predisposto dal nuovo Dpcm.

Sono indicazioni pratiche che valgono per tutti e che proponiamo nella forma della domanda e risposta.

Che succede se violo le limitazioni?

“La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato”.

Chi si può spostare?

“gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione”.

Se ho dimenticato l’autodichiarazione a casa e mi fermano le autorità cosa mi succede?

L’autodichiarazione “potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”.

Se sono in quarantena posso uscire a fare una passeggiata o la spesa?

“Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus”.

In questo caso molti comuni si sono attrezzati attraverso la Protezione civile locale per portare medicinali e la spesa a casa delle persone. Anche Esselunga supermercati offre il servizio di consegna a domicilio, gratuito per gli Over65. In alternativa si potrà chiedere al proprio supermercato di fiducia se offre questo tipo di servizio.

Chi controlla e chi farà rispettare le norme straordinarie?

“I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali”.

Se devo prendere un treno per lavoro o necessità cosa devo aspettarmi?

“Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi ‘termoscan’. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni”.

Se devo prendere un volo aereo per lavoro o necessità cosa devo aspettarmi?

“Negli aeroporti delle aree dei territori ‘a contenimento rafforzato’ (tutta Italia, ndr), i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito”.

Per i voli Schenghen ed extra Schenghen?

“Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso”.