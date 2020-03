Coronavirus, chiusa piazza San Pietro

Fino al 3 aprile sono state chiuse ai turisti la Piazza e la Basilica di San Pietro secondo una ordinanza della Santa Sede.

Nel comunicato si legge: "dalla giornata odierna Piazza e Basilica di San Pietro restano chiuse alle visite guidate e ai turisti".

"Sempre da oggi, in via precauzionale, resteranno chiuse l’unità mobile delle Poste Vaticane in Piazza San Pietro, i due punti vendita della Libreria Editrice Vaticana, il Servizio Fotografico de L’Osservatore Romano, che rimarrà comunque accessibile online, e il magazzino di abbigliamento", ha aggiunto la Santa Sede.

La decisione sarebbe stata presa "in coordinamento con i provvedimenti varati dalle autorità italiane".

"Tali misure resteranno in vigore, salvo nuove indicazioni, fino al 3 aprile 2020", si legge nel comunicato.