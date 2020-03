Coronavirus, Donald Trump non ha fatto il tampone a Covid-19

Donald Trump, presidente degli USA, non si è sottoposto al test del tampone per verificare se ha il nuovo coronavirus dopo aver incontrato persone a loro volta a contatto con casi positivi.

La Casa Bianca conferma che il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump non ha fatto il test del tampone per verificare se abbia o meno contratto il nuovo coronavirus.

Di recente il presidente Trump ha incontrato funzionari che a loro volta erano stati a stretto contatto con persone risultate positive al Covid-19, e che hanno scelto di porsi in quarantena volontaria.

La nota della Casa Bianca

Dalla White House fanno sapere con una nota che il presidente Trump non ha avuto contatti stretti con tali persone e non ha avuto contatto alcuno con persone che siano casi confermati di Covid-19.

La Casa Bianca informa che Trump è in buona salute e che il suo medico continua a monitorare il suo stato di salute come al solito.

Nuovo coronavirus negli USA: la situazione aggiornata

Lunedì gli USA hanno negato a una nave da crociera di attraccare nei suoi porti e una seconda nave da crociera ha deciso di tornarsene a casa senza neanche richiedere l’accesso al porto.

Attualmente sono 26 le persone morte negli USA riferisce la Cnn. I casi si concentrano principalmente nello stato di Washington dove ci sono 22 morti, altri due in Florida e due in California.

Sono in totale 36 gli stati americani che presentano almeno un caso di contagio da Covid-19. In totale i casi sono per ora 717 con un aumento di 150 in più tra domenica e lunedì.

Come nel resto del mondo la maggior parte dei deceduti aveva più di 70 anni di età.

Il crollo di Wall Street

In scia al black monday delle Borse europee, anche il Dow Jones e il Nasdaq 100 hanno perso significativamente in una giornata davvero nera per i mercati finanziari di tutto il mondo.

La Borsa di New York ha chiuso con uno spaventoso -7,79% e il Nasdaq 100, il listino dei tecnologici, ha perso il -7,29%.