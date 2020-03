Di Maio, dobbiamo limitare le occasioni di proliferazione del coronavirus

“Stiamo affrontando una emergenza con delle regole che non hanno precedenti nella nostra Repubblica e quindi è normale che rispetto a queste regole, che in alcuni casi sono molto dure, ci siano obiezioni”.

Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un video messaggio rivolto a tutti i suoi simpatizzanti.

“Vi posso assicurare che il miglior modo di rilanciare l’Italia in questo momento, sia all’interno dei nostri confini che nel mondo, è sconfiggere il prima possibile questo virus”.

“Per sconfiggerlo dobbiamo limitare il più possibile, le occasioni di proliferazione del virus”.

Le limitazioni del Dpcm

Di Maio spiega anche le limitazioni imposte dal Dpcm in alcune aree del Nord Italia per contenere il contagio e limitarne la diffusione.

Ma se sei una persona che non può fare smart working e la mattina si deve recare a lavorare, lo puoi fare, spiega Di Maio. Quindi non ci sono limitazioni per chi deve recarsi a lavoro e le aziende dei territori interessati si stanno organizzando, come ha già fatto la Ferrari a Maranello.

Così come nessun vincolo esiste per quanto riguarda le merci, le quali possono continuare a circolare dentro la zona di massimo contagio e verso l’esterno, ma anche in ingresso.

I comportamenti

“Noi siamo un popolo passionale” dice Di Maio, ci diamo la mano, ci abbracciamo, ci baciamo per salutarci, “ma dobbiamo cambiare le nostre abitudini, sono misure temporanee ma vanno affrontate con responsabilità”.

Quindi l’invito di Di Maio è di assumere comportamenti responsabili, come aveva fatto già il presidente Conte in un video su Facebook.