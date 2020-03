Fico, il Parlamento non si ferma abbiamo dei doveri verso i cittadini

Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico è chiaro, il Parlamento non si ferma, l’attività parlamentare non può fermarsi perché “abbiamo dei doveri nei confronti dei cittadini italiani”.

Fico ringrazia in primis le opposizioni “per la serietà e disponibilità” e poi passa a ringraziare la maggioranza di governo giallo-rossa chiamata a governare questa emergenza economico-sanitaria.

L’attività in Parlamento si svolge comunque in una “modalità straordinaria” come l’ha definita Fico e che serve a ridurre il contagio all’interno del contagio.

Domani martedì 10 marzo alle 10:30 vi sarà una audizione alla Commissione bilancio del ministro dell’Economia Gualtieri e di Pisauro per presentare lo scostamento di bilancio in previsione del voto in aula.

La Camera dei Deputati è invece convocata per mercoledì 11 marzo alle 11.30 per autorizzare lo scostamento di bilancio deciso dal Governo per affrontare la crisi in atto nel Paese. Il primo stanziamento prevede 7,5 miliardi di euro che sforano quanto messo a bilancio nella manovra economica 2020.