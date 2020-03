Milano, attivati controlli delle forze dell'ordine sul territorio

Secondo la prefettura sono stati attivati i controlli su tutta la Città Metropolitana di Milano per la riduzione della mobilità in base al decreto firmato dal presidente del consiglio nella notte di sabato.

La prefettura riporta "in attuazione alle direttive impartite dal ministro dell’Interno, sono stati attivati nel territorio della Città Metropolitana i controlli sulle limitazioni disposte per la mobilità territoriale”.

Saranno le forze dell'ordine a occuparsi di stabilire se gli spostamenti potranno essere autorizzati. Questi dovranno rientrare nelle tre tipologie previste: esigenze di lavoro, motivi di salute e situazioni di necessità. Coloro che non saranno in possesso della documentazione necessaria potranno sottoscrivere una auto documentazione in loco su modello fornito dalle forze dell'ordine.

I punti di controllo varieranno costantemente, tra i quali stazioni ferroviarie e aeroporti.

