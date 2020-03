Giorgio Armani dona 1,25 milioni di euro agli ospedali per emergenza coronavirus

Lo stilista italiano Giorgio Armani ha fatto sapere che donerà 1,25 milioni di euro agli ospedali Luigi Sacco di Milano, San Raffaele e all’Istituto dei tumori di Milano, oltre al Lazzaro Spallanzani di Roma per supportare le loro attività di ricerca e di assistenza ai malati. La donazione è rivolta anche alle attività della Protezione civile italiana.

A darne notizia lo stesso gruppo Armani in una nota.

Si moltiplicano le donazioni a sostegno degli ospedali e dell’Italia

Quella del gruppo Armani è solo l’ultima delle generose donazioni che le imprese italiane stanno effettuando, in questi giorni, a favore degli ospedali e più in generale degli italiani.

Esselunga, la nota catena di supermercati, ha donato agli ospedali 2 milioni di euro e fornisce agli over65 la spesa a domicilio gratis fino a Pasqua. Ma anche i suoi dipendenti riceveranno un premio, 150 euro in più in busta paga per l’impegno di queste settimane.

Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo ha superato tutti con una donazione da 100 milioni di euro a favore delle strutture sanitarie e di loro progetti specifici. Mentre per i clienti business ci sono 5 miliardi di euro di fondi, a disposizione anche per chi non ha tutti i requisiti di finanziabilità necessari. Un aiuto particolare al settore imprenditoriale italiano, per consentire loro di pagare i dipendenti e i fornitori.