Coronavirus, pugno duro governatore Puglia: ‘In isolamento chi è tornato a casa o reato penale’

Anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano emana una ordinanza restrittiva nei confronti di quanti dal Nord Italia si sono precipitati verso il Sud temendo di restare isolati dai propri affetti.

Quelli che sono tornati potranno stare con i loro affetti in isolamento per 14 giorni, con l’obbligo di comunicare il proprio rientro alle autorità competenti e al proprio medico di famiglia. Non vi sarà la possibilità di viaggiare ulteriormente, in sostanza si dovrà restare chiusi in casa.

E il governatore Emiliano, consapevole di aver preso una decisione severa e drastica, avverte che chi contravverrà alle disposizioni dell’ordinanza urgente commetterà un reato penale.

Cosa prevede l’ordinanza della Regione Puglia

Il presidente Emiliano chiede ai rientrati di stare a casa per 14 giorni in isolamento, di chiamare subito il medico curante o di compilare il modulo on line per dichiarare di essere rientrati in Puglia da una delle zone previste dal Dpcm. Per i 14 giorni non bisognerà spostarsi o viaggiare, bisognerà rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza, avvertire il medico se compaiono i sintomi.

Il video appello di Michele Emiliano

“Tanti pugliesi, pugliesissimi, mi hanno scritto per dirmi di essere rimasti a casa per non fare male ai parenti e ai nonni, ai cugini, ai vicini di casa”.

“I nostri ospedali sono pronti, ma non devono essere ingolfati inutilmente”, ha aggiunto nel video messaggio.

Le ordinanze delle altre regioni del Sud

Ordinanze simili sono state emanate in queste ore anche dalla Regione Calabria che per prima si è opposta al rientro dei propri concittadini dal Nord Italia per questioni di emergenza sanitaria. A ruota sono state pubblicate le ordinanze urgenti della Regione Siciliana e della Regione Campania.