Esselunga dona 2,5 milioni a 6 ospedali del Centro-Nord Italia e consegna spesa gratis over 65

La catena di supermercati Esselunga dona 2.5 milioni di euro a 6 ospedali italiani, chiede a Unicredit di aprire linea di credito per i fornitori e dona 150 euro ai dipendenti. Over 65 spesa gratuita a casa.

In un momento di difficoltà per molti comparti italiani, Esselunga ha deciso di donare 2,5 milioni di euro a 6 ospedali del Nord Italia impegnati nella ricerca scientifica e nell’assistenza ai pazienti.

I 6 ospedali coinvolti dal progetto sono il Lazzaro Spallanzani di Roma, il San Matteo di Pavia, il Luigi Sacco di Milano, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il Guglielmo da Saliceto di Piacenza, il Cà Granda Ospedale Maggiore.

Agevolazioni per i fornitori

Un gesto di vicinanza va anche ai fornitori della catena di supermercati, per i quali arriva un sostanzioso aiuto finanziario.

“Per i nostri fornitori, consapevoli dell’impatto che la situazione sta avendo sul tessuto imprenditoriale del Paese, è stato potenziato l’accordo con Unicredit che agevola i pagamenti allo scopo di alleviarne la tensione finanziaria. Saranno messi a disposizione dei fornitori di Esselunga da UniCredit Factoring 530 milioni di euro di affidamenti dedicati alle anticipazioni di pagamento dei crediti commerciali”.

Consegna gratuita a casa over 65 anni

Gli over 65 anni potranno richiedere il servizio di consegna gratuita della spesa fino al domicilio, fino al 12 aprile prossimo. Il servizio gratuito vuole essere “un aiuto concreto” alla popolazione più delicata se esposta al contagio con il Covid-19.

Ma non sono le uniche iniziative messe in campo, come altri supermercati, Esselunga ha chiuso tutti gli “Spazi bimbi” all’interno dei suoi supermercati fino al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre per evitare l’assembramento di troppi clienti nei suoi supermercati, le direzioni locali potranno disporre l’ingresso scaglionato fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Welfare per i lavoratori

Ai lavoratori Esselunga darà invece un bonus straordinario di 150 euro a dipendente per l’impegno di queste settimane.

Giorgia Meloni si complimenta con Esselunga

“Quando c'è un'emergenza nazionale tutti devono fare la loro parte, mi auguro che il bellissimo gesto della storica e virtuosa catena di supermercati italiani Esselunga sia da esempio per tutti i grandi gruppi produttivi, finanziari e bancari che operano in Italia. Per vincere questa battaglia dobbiamo sostenere il nostro esercito, che è fatto da medici e infermieri che ogni giorno si trovano in prima linea!”

Lo scrive Giorgia Meloni sui social.