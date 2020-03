Anche il Papa si adegua alle misure anti-coronavirus del governo: Angelus in streaming

Non solo l'Angelus cambierà formato per contribuire ad evitare la diffusione del coronavirus, ma anche l'Udienza Generale di mercoledì sarà trasmessa in streaming per evitare assembramenti.

"Relativamente agli eventi dei prossimi giorni, la preghiera dell’Angelus del Santo Padre di domenica 8 marzo avverrà dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra. La preghiera sarà trasmessa in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro e distribuita da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta, in modo da consentire la partecipazione dei fedeli," si afferma in un comunicato diffuso dalla Santa Sede oggi, in cui si aggiunge che anche l'Udienza Generale di mercoledì avverrà con le stesse modalità.

La Santa Sede sottolinea che queste misure vanno incontro alle richieste delle autorità italiane, impegnate a fronteggiare la diffusione del coronavirus.

"Tali scelte si rendono necessarie per evitare rischi di diffusione del COVID-19 dovuti ad assembramenti nel corso dei controlli di sicurezza per l’accesso alla piazza", si legge nel comunicato.

Infine è stato riferito che ai fedeli non sarò consentito di prendere parte alle funzioni religiose nella chiesa di Santa Marta fino a domenica 15 marzo, così come il "Santo Padre celebrerà privatamente l’Eucarestia".

Allo stesso tempo il Vaticano ha ribadito che il Pontefice soffre ancora di un semplice raffreddore. Nei giorni scorsi sui media era circolata la notizia che Papa Francesco si sarebbe sottoposto al test al coronavirus, risultato negativo.