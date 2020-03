Coronavirus, Raggi: ‘L’Italia e Roma affrontano una sfida senza precedenti’

La sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi interviene con un videocomunicato riguardo quella che definisce “una sfida senza precedenti” che l’Italia e Roma stanno affrontando per fare fronte al nuovo coronavirus.

Il suo intervento di incoraggiamento alla città ricorda a tutti le norme di comportamento da tenere nei rapporti con gli altri, come ad esempio non stringersi la mano e non abbracciarsi.

Poi passa ad elencare gli eventi di grande importanza a cui Roma ha dovuto rinunciare come il Gran premio di Formula E. Raggi offre pieno appoggio agli organizzatori di questo come di altri eventi e si rende disponibile per organizzarne altri con piena partecipazione di pubblico.

Raggi contro il razzismo verso gli italiani

La Raggi si schiera anche contro il razzismo che in questo momento gli italiani all’estero stanno subendo, ma la sua è anche un ricordo polemico perché velatamente ricorda tutte quelle volte che gli italiani hanno mostrato comportamenti razzisti nei confronti di altri popoli.

I contagi nel Lazio

Nel Lazio il numero di contagiati è al momento di 54 secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi da Borrelli ieri e a questi va aggiunto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Non il primo esponente di rilievo ad essere contagiato, anche il prefetto di Bergamo e il Questore della stessa città sono risultati positivi e lo stesso è accaduto al prefetto di Matera.