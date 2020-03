Coronavirus, nave in quarantena a Napoli

Una nave in quarantena nel porto di Napoli, con nove membri dell'equipaggio in isolamento dopo esser entrati a contatto con un passeggere positivo. Respinta, invece una nave crociera italiana in Thailandia.

Una nave con 125 persone a bordo, è stata messa in quarantena al porto di Napoli. Si tratta della motonave Gnv Majestic, ferma da questa mattina nel'area della Nuova Meccanica Navale per i sintomi da sospetta sindrome simil-influenzale Covid-19, manifestati da nove membri dell'equipaggio.

I marittimi erano entrati in contatto con un passeggero tunisino poi risultato al virus Sars cov-19, durante la navigazione tra Tunisi e Genova effettuata su un'altra nave. I nove sono stati sottoposti a verifiche il cui esito ha escluso sintomi compatibili con l'epidemia da nuovo coronavirus.

Tuttavia resteranno in isolamento per dieci giorni, mentre il resto del personale dovrà restare a bordo dell'imbarcazione. La compagnia armatrice specifica che la sosta a Napoli era già consentita per lavori di manutenzione, per cui non è possibile parlare di blocco.

Costa Fortuna respinta in Thailandia

La Thailandia non ha autorizzato lo sbarco a una nave italiana, che avrebbe dovuto attraccare a Phuket. Si tratta della nave da crociera Costa Fortuna, con a bordo 173 italiani. Il paese del sud est asiatico aveva imposto restrizioni allo sbarco di passeggeri recatisi in Italia negli ultimi 14 giorni. Sono 64 gli italiani a bordo della nave toccati dalla restrizione di sbarco.

La nave adesso ha fatto rotta verso la Malesia. Nei giorni passati un'altra nave del gruppo Costa Crociere, la Costa Mediterranea, era stata respinta dal Madagascar. La nave ha riparato dirigendosi alle Seychelles.

Una disavventura simile era accaduta anche a una nave della compagnia Msc Crociere, la Msc Meraviglia, respinta da ben due porti in Giamaica e alle Cayman.