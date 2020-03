Borrelli: 276 guariti, 107 morti, 2703 positivi al momento

Il numero dei casi totale in Italia sale a 3089, ha affermato oggi il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Questo dato comprende i guariti, i decessi e le persone contagiate.

"Il numero dei guariti sono 116, con un totale di 276 guariti. Il numero di deceduti nelle ultime 24 ore è 28, di cui 17 in Lombardia, 5 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 3 nel Veneto e uno in Puglia. Il totale dei positivi è 2703, di questi 1064 sono in isolamento domiciliare, 1344 sono ricoverati con sintomi e 295 sono in terapia intensiva. Il dato complessivo delle Regioni che sono maggiormente affette dal Coronavirus è 1497 positivi in Lombardia (55%), 516 in Emilia Romagna e in Veneto 345. Il resto è distribuito tra le altre Regioni colpite" ha affermato Borrelli.

🔴#4marzo ore 18 Facciamo il punto della situazione sull’emergenza #Coronavirus insieme al Capo Dipartimento Borrelli. Come ogni giorno l'interprete Lis tradurrà in lingua dei segni l'aggiornamento. Segui la diretta👇🏻https://t.co/MHf3gz3RPv — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 4, 2020

​Borrelli ha poi aggiunto che oggi sono stati registrati 2160 uomini come forze in campo per combattere l'epidemia.

Oltre 345 unità della Protezione Civile sono impiegati nel coordinamento delle varie operazioni, 656 funzionari e personale delle forze armate, più di 1000 i volontari che sono impegnati a supportare le operazioni di soccorso e assistenza.