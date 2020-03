Coronavirus, distribuite 400mila mascherine dalla protezione civile

Come precedentemente annunciato dal presidente della Protezione Civile, quest'ultima ha iniziato a distribuire circa 400mila mascherine di tipo Fp2 e Fp3 (tipi di mascherine con filtri) acquistate in Sudafrica.

Le dotazioni sono state distribuite principalmente al personale sanitario nelle Regioni colpite del coronavirus. Le mascherine chirurgiche, utili per evitare che chi è già contagiato diffonda il virus con la saliva, sono invece state distribuite alla popolazione delle zone rosse.

La decisione sulla distribuzione delle mascherine è stata presa anche per rispondere alla condizione creatasi in Italia durante il contagio del Coronavirus, con un folle aumento dei prezzi su mascherine e disinfettanti. Insieme alla Protezione Civile, anche l'azienda Angelini Pharma ha deciso di porre rimedio all'isteria creatasi con un raddoppiamento della produzione di disinfettante per le mani.