Nuovo decreto coronavirus: cos'è la "regola droplet" e quali sono le altre misure?

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha firmato il nuovo decreto (Dpcm) con cui vara le nuove disposizioni provvisorie per gestire l’emergenza nuovo coronavirus. Il decreto estende le misure già varate in precedenza fino all’8 marzo e ne migliora o modifica alcune disposizioni prese in precedenza, per migliorare la vivibilità in particolare nelle zone rosse.

Restano sospese le gite scolastiche fino al 15 marzo e restano chiuse le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse fino all’8 marzo. All’interno delle zone rosse restano chiuse anche le attività commerciali.

La misura introduce in particolare la “regola droplet” con la quale si sancisce l’apertura filtrata delle attività commerciali all’interno delle regioni più colpite dal virus, ovvero Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Savona e Pesaro-Urbino, dove dovrà essere garantita una distanza di almeno un metro l'una dall'altra tra le persone all’interno dei locali come bar e ristoranti.

Per droplet si intende, quindi, la modalità di trasmissione di un virus, compreso il nuovo Sars-CoV-2, attraverso gocce di acqua che trasmettono i germi nell’aria quando la fonte e il paziente sono vicini.

La misura droplet è stata voluta dagli stessi presidenti di regione, ma alcuni sindaci ritengono che sia difficile da applicare.

Una delle misure che spicca riguarda l’abrogazione di qualsiasi ordinanza comunale, ed anche regionale, che sia in contrasto con le norme statali e con il decreto. Con questo articolo Conte pone fine a qualsiasi polemica e in particolare stronca le scelte del governatore delle Marche che intendeva tenere le scuole chiuse nella sua regione anche se non è considerata zona cluster.