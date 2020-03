Consiglio regionale Lombardia denuncerà Niccolò Fraschini per frasi razziste

Il Consiglio Regionale della Lombardia denuncerà il consigliere comunale di Pavia Fraschini per aver falsamente dichiarato d'essere un dipendente regionale. Fraschini aveva pubblicato frasi razziste nel web.

Il consigliere comunale di Pavia Niccolò Fraschini, che aveva lanciato messaggi razzisti sui social network in riferimento alla situazione sanitaria sul nuovo coronavirus, verrà denunciato dal Consiglio Regionale della Lombardia, perché “contrariamente da quanto lui dichiarato” non è un dipendente dell’istituzione regionale e non è addetto stampa o portavoce del Consiglio.

Lo scrive in una nota il Consiglio Regionale della Lombardia che segnalerà il fatto alle autorità giudiziarie competenti.

Il post incriminato

Il consigliere comunale, che su Facebook si è fatto conoscere come ‘Il Frasco Fraschini’, aveva postato un testo (poi eliminato) in cui se la prendeva un po’ con tutti: napoletani, francesi senza bidet, Bucarest e le sue fogne piene di bambini abbandonati.

Da Lombardo che si è sentito aggredito in queste ultime settimane perché ingiustamente additati come untori, Fraschini non accetta lezioni di igiene e prometteva che “alla fine di tutto questo i ruoli” sarebbero tornati a invertirsi.

Poi le mezze scuse

Sono inseguito arrivate le sue scuse, che in realtà tali non sono sembrate, dal momento che poi ha aggiunto:

“Ho detto cose sgradevoli sebbene tristemente vere”.

Il sindaco di Pavia ha preso le distanze

Dal consigliere comunale di Pavia ha preso ufficialmente le distanze il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi (Lega), il quale in una nota ha comunicato la sua riprovazione sull’accaduto, ma anche la presa di distanza di tutta la maggioranza comunale di cui lo stesso Fraschini fa parte: