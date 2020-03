Spallanzani, la coppia cinese ricoverata nella stessa stanza

Pubblicato dal Lazzaro Spallanzani il bollettino medico dell’1 marzo, la notizia più significativa è relativa alla coppia di cinesi che per primi in Italia sono stati ricoverati per positività al virus Sars-CoV-2.

La coppia, si legge, “è in buone condizioni cliniche e sono stati ricoverati in un’unica stanza”.

Per quanto riguarda gli altri ricoverati le loro condizioni cliniche non destano alcuna preoccupazione.

I test effettuati sino a questa mattina

Per quanto riguarda i test effettuati nella giornata di ieri e sino a questa mattina, sono risultati tutti negativi, “compresi i contatti stretti e sintomatici della famigliola”.

I nuovi casi positivi ricoverati allo Spallanzani

Per quanto riguarda le nuove positività, lo Spallanzani rende noto che “al momento sono solo 3 i nuovi casi di positività al nuovo coronavirus”.

Le persone valutate allo Spallanzani all’1 marzo

All’1 marzo i casi valutati sono stati 204, di questi 177 sono risultati negativi ai test e sono stati dimessi.

27 i pazienti “tutt’ora ricoverati”.

Intanto Niccolò ha lasciato l'Istituto nazionale per le malattie infettive lasciando una lettera di ringraziamento.