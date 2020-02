Capo Protezione Civile: 1.049 contagi, 29 morti, 50 guariti

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha voluto esordire nella conferenza stampa con il dato positivo delle persone per cui è stata confermata la guarigione dall'infezione del coronavirus Covid-19: nelle ultime 24 ore le guarigioni sono state 4, tutte in Liguria.

Borrelli ha poi proseguito l'intervento indicando il numero di contagi accertati: è stata superata quota mille, raggiungendo 1128 casi complessivi, ma escludendo guariti e vittime le persone attualmente positive al coronavirus sono 1049. Di questi, come evidenziato dal numero uno della Protezione Civile, il 52% del totale, si trovano in "isolamento domiciliare", dal momento che i sintomi della malattia sono lievi, 401 persone (38%) sono ricoverate in ospedale "con sintomi", mentre 105 si trovano in terapia intensiva (10%).

Le nuove vittime, 8 in più nell'ultimo giorno, sono anziani "con età avanzata": 6 in Lombardia 2 in Emilia-Romagna, ha aggiunto Borrelli.

Parlando della localizzazione dei contagi accertati, Borrelli ha riferito che 552 casi (52%) si trovano in Lombardia, 189 in Veneto (18%) e 213 in Emilia-Romagna (20%).

Borrelli ha poi ricordato il provvedimento del governo per i residenti delle zone rosse, per cui data la difficile situazione sono stati sospesi i pagamenti dei mutui.

Infine ha sottolineato l'accordo con Google e YouTube del ministro della Salute Speranza per evidenziare sul web solo informazione certificata e attendibile sul coronavirus.