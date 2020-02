Scatta ordine disinfezione del Tribunale di Napoli dopo caso di coronavirus

Al Tribunale di Napoli è in corso la disinfezione del Palazzo di Giustizia a seguito del caso dell’avvocato contagiato, che a sua volta ha contagiato altre persone che sono state a contatto con lui.

L’Ordine degli avvocati di Napoli ha dato incarico a una ditta specializzata di eseguire la pulizia straordinaria degli spazi dell’Ordine, riporta il quotidiano online Il Mattino.

Tutti gli uffici giudiziari di Napoli sono coinvolti dalla disinfezione nella giornata di oggi e molto probabilmente anche di domani. A darne notizia in una nota è la presidenza della Corte di appello di Napoli e la Procura generale. Il messaggio è stato inviato a tutti i tribunali di Napoli e al Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Chiesta la sospensione di tutte le attività giudiziarie

Il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, Antonio Tafuri, ha emanato un atto di diffida alla Corte di appello di Napoli e alla Procura generale, per chiedere la sospensione immediata di tutte le attività giudiziarie in corso fino a quando la disinfezione non sarà stata eseguita in tutti gli edifici della giustizia partenopea.

Gli avvocati chiedono anche che nei locali giudiziari vengano collocati dispensatori di disinfettante per le mani.

Certificare la sanificazione

Dall’Ordine degli avvocati chiedono anche che la sanificazione dei locali giudiziari, una delle strutture più grandi d’Europa, venga certificata dagli enti e autorità preposte a tale compito.

I contagiati partenopei

Fino a ora i contagiati di Napoli fanno tutti riferimento all’avvocato cinquantenne che per motivi di lavoro si era recato a Milano. In totale salgono a 13 i casi accertati in Campania.