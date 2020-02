Corruzione al Comune di Palermo: 7 arresti tra cui 2 consiglieri comunali di centrosinistra

Guai per l’amministrazione comunale di Palermo guidata da Leoluca Orlando. La Guardia di Finanza ha arrestato 7 persone tra consiglieri comunali, dirigenti, professionisti e imprenditori per una inchiesta che tocca un settore del malaffare siciliano storico, ovvero l’edilizia.

I consiglieri comunali arrestati sono Sandro Terrani di Italia Viva, della Commissione bilancio finanza e tributi, e il consigliere Giovanni Lo Cascio del Pd, presidente della Commissione urbanistica, lavori pubblici ed edilizia privata e residenziale pubblica.

Tra i reati contestati agli arrestati c’è la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione e falso ideologico in atto pubblico.

Indagini scattate su fatti del 2016

Secondo il Giornale di Sicilia che riporta la notizia, le indagini hanno riguardato progetti per la lottizzazione di aree industriali dismesse del Comune di Palermo risalenti al 2016. I progetti prevedevano la costruzione di ben 350 unità abitative di edilizia sociale residenziale convenzionata.

Serviva però la deroga al piano regolatore e l’unico modo per ottenerla richiedeva il parere favorevole del consiglio comunale che attestasse il pubblico interesse del progetto.

Gli indagati si sarebbero quindi prodigati per accelerare le procedure e far avere parere positivo ai tre progetti in cambio di riconoscimenti di varia natura, ma il 7 novembre 2019 il consiglio comunale di Palermo si è opposto alle proposte.