Coronavirus Lombardia. Gallera propone al Governo un'altra settimana isolamento 'zona rossa'

Gallera proporrà al Governo l'estensione della zona rossa in Lombardia per un'altra settimana.

Durante la conferenza stampa della Regione Lombardia l’assessore al Welfare, Giulio Gallera ha detto che proporrà al governo di estendere di un’altra settimana le limitazioni nella zona rossa.

Una richiesta che verrà sottoposta alla luce di quanto hanno analizzato in questi 8 giorni gli esperti virologi e scienziati degli ospedali lombardi.

Secondo il Professore Galli del Sacco di Milano "la medicina è amara" ma è l'unica per evitare l'estensione del contagio. Per il professore bisogna tenere assolutamente la città di Milano fuori dal contagio.

Ospedale di Lodi in sovraccarico

L'ospedale di Lodi è in sovraccarico come sono in sovraccarico tutti gli ospedali della zona rossa.

I dati aggiornati in Lombardia

Il 75% dei 4.835 tamponi fatti sono negativi. Dai 531 casi positivi, sono 235 ricoverati, di cui 85 ricoverati sono in terapia intensiva in Lombardia. La diffusione è ancora circoscritta. Il 3% della regione è colpita: lodigiano, bergamasca, cremonese.

Il 90% guarisce ma sono gli anziani ad avere i maggiori problemi. In media ogni persona con la Covid-19 la trasmette ad altre 2 persone.

Problemi di posti letto negli ospedali bergamaschi

A Bergamo il Papa Giovanni XXIII ha messo a disposizione 100 posti ed ha 19 persone in terapia intensiva. Stanno quindi andando ad esaurimento i posti disponibili in terapia intensiva, ma si cercano nuove soluzioni per fare fronte alla situazione.

La curva epidemica crescerà?

Gli epidemiologi dei maggiori ospedali della Lombardia presenti alla conferenza stampa hanno ben presente che il picco dell'epidemia potrebbe non essere stato raggiunto per tale motivo è bene contenere il nuovo coronavirus nelle aree già contagiate.