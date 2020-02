L’Italia ha bisogno di un premier con gli attributi, parola di Salvini

Matteo Salvini è sulle piste innevate del Trentino, dove in un fuori programma ha incontrato anche il vero “Capitano”, Francesco Totti della Roma. Da qui Salvini prosegue in un nuovo video il discorso iniziato ieri pomeriggio dall’aeroporto di Fiumicino, in cui ha parlato di nuovo coronavirus e del danno economico che sta causando all’Italia.

In particolare si è soffermato sul crescente diniego del permesso d’ingresso agli italiani da parte di alcuni stati esteri.

Questo argomento fa evidentemente perde un po’ le staffe a Salvini, il quale senza mezzi termini afferma:

"Qualcuno si permette di dire 'italiani no'. Ma stiamo scherzando? In questo momento servirebbe un capo del governo con le palle, che sappia difendere l'interesse nazionale, i prodotti italiani".

E dalle piste innevate e con sullo sfondo un cielo terso, Salvini si lascia fotografare con un calice di vino bianco trentino e formaggi e salumi locali, accompagnando la foto con queste parole:

“Prodotti trentini, neve trentina. Amiamo l’Italia, stiamo in Italia”.

Avanti a testa alta

Quello che parla è un Salvini evidentemente arrabbiato con l’estero e con quanto sta accadendo di spiacevole agli italiani rifiutati.

“Mai come adesso prima gli italiani. Abbiamo accolto tutto il mondo per anni e adesso, senza che il governo faccia nulla, qualcuno rifiuta i nostri lavoratori e i nostri prodotti. Una vergogna. Avanti a testa alta!”, ha detto il leader della Lega.

Il video dalle piste innevate del Trentino