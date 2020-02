Amuchina ‘a ruba’ anche dai bagni della Camera dei deputati, serviva per igiene delle mani

L’Amuchina come altri disinfettanti per l’igiene personale e delle cose vanno letteralmente a ruba, a quanto pare anche dalla Camera dei Deputati, dove era stata collocata negli onorevoli bagni per essere usata dai deputati a cui garantire la corretta igiene delle mani.

Invece i flaconi dell’Amuchina sono spariti, non si sa dove siano finiti. A raccontare l’episodio è l’agenzia di stampa Adnkronos. Il gel disinfettante doveva servire per l’igiene delle mani anche dei funzionari e dei giornalisti accreditati ed ammessi a Montecitorio.

Il giornalista dell’agenzia riferisce che sono rimaste solo le locandine in cui l’OMS spiega in 11 passaggi come bisogna lavarsi le mani per una igiene approfondita ed efficace anti nuovo coronavirus.

La speranza è che ci sia stato un eccesso di utilizzo e che gli addetti le stessero semplicemente sostituendo perché i flaconi sono terminati in brevissimo tempo.

Amuchina a ruba

Nei giorni scorsi vi è stata molta speculazione sui prodotti per l'igiene delle mani e sulle mascherine letteralmente sparite dagli scaffali delle farmacie e dei supermercati di prossimità. Su alcuni marketplace online ben noti, alcuni imprenditori italiani aveva messo in vendita mascherine "anti coronavirus" a prezzi esorbitanti che superavano le migliaia di euro. Sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza.