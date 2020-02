Novara calcio, bufera su un calciatore: avrebbe inneggiato a Mussolini parlando di coronavirus

Calciatore del Novara calcio ironizza sul nuovo coronavirus tirando in ballo Mussolini, "Grande statista lungimirante" e rivelando una sua profezia del 1927. Bufera e squadra convocata d'urgenza.

Un calciatore del Novara calcio, Andrea Sbraga, ha postato su Instagram una storia in cui apparentemente definirebbe Benito Mussolini un “Grande statista lungimirante”.

Il calciatore avrebbe tirato in ballo Mussolini per associarlo all’argomento del momento, ovvero il nuovo coronavirus. Sbraga ha riportato nel post le seguenti parole prese da un discorso di Mussolini del 1927:

“Nei prossimi decenni i cinesi invaderanno il mondo con prodotti a basso costo e le epidemie che coltivano al loro interno”.

Sul calciatore si è accesa una bufera, con una consigliera comunale del Partito Democratico che ha chiesto al Comune di Novara di prendere posizione.

Intervenuto a sedare gli animi il presidente dello storico club calcistico Marcello Cianci, che ha fatto sapere di un incontro con i calciatori per ricordare loro che sono personaggi pubblici e che devono fare un uso più prudente dei social network.

Nell’incontro hanno ricordato loro che Mussolini non è una figura di riferimento da promuovere e che non è il caso di ironizzare quanto sta accadendo in Italia e nel mondo a proposito del virus Covid-19.

A difesa del giovane calciatore, preso d’assalto sui social dagli assaltatori di turno, si è schierata l’assessore allo Sport di Novara di Fratelli d’Italia, che ha fatto notare come “il ragazzo non ha scritto quelle parole ma le ha riportate, copiando e incollando. Non ha assolutamente inneggiato al fascismo ma ha fatto un post ironico”.