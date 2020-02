Ricerca: ecco i social media più usati in Italia

YouTube è la piattaforma social più amata dagli italiani con 36,1 milioni di utenti che si sono connessi alla piattaforma di video contenuti nel solo mese di dicembre 2019. Segue Facebook con 35,9 milioni di utenti e Instagram a 27 milioni, in costante crescita anno dopo anno.

Sono questi i dati forniti dalla ricerca ‘Social media in Italia: utenti e tempo di utilizzo nel 2019’, elaborata dal blogger ed esperto di social media Vincenzo Cosenza attraverso il sito Vincos.

Oltre alle conferme ci sono anche le sorprese, come Pinterest che continua a crescere in Italia a 16,6 milioni di utenti connessi, con un +35% rispetto al 2018. Indice che gli italiani amano esplorare anche i social meno usati da tutti.

TikTok è la stella nascente

Il social network dove passiamo più tempo

TikTok incolla sempre più persone e in pochi mesi, si legge nella ricerca, 3,6 milioni di utenti italiani l’hanno utilizzata. In questo caso la crescita è del +388%, ma la cifra esorbitante è dovuta ovviamente alla novità di una piattaforma prima sconosciuta ai più. Va notato, però, che i dati sono sottostimati perché la ricerca si è basata su dati Audiweb di Nielsen che non hanno tenuto conto della fascia fino ai 18 anni per l’accesso a internet via mobile.

Facebook resta il social network dove trascorriamo più ore al mese: 16 ore e 24 minuti. Segue quindi Instagram con 7 ore al mese e subito dopo c’è YouTube che ci incolla per 6 ore al mese.

Dati interessanti che indicano cosa? Seppure è vero che YouTube è la piattaforma che visitiamo di più, è Facebook quella che ci intrattiene per un tempo più prolungato, forse grazie alla sua “conformazione” di vera piazza sociale digitale.

Quanti italiani si sono connessi ad Internet?

In Italia siamo 60,3 milioni (dati Istat aggiornati all’1 gennaio 2020) e 41,6 milioni hanno fatto accesso ad Internet almeno una volta nel 2019, con 33,3 milioni di italiani mediamente connessi tutti i giorni.

La durata media giornaliera della nostra connessione? 4 ore e 18 minuti.