Coronavirus, Lazio predispone 31 tende gonfiabili per il triage

Saranno allestite 31 tende in Lazio, per accogliere i pazienti in caso di diffusione dei contagi a Roma e nella regione. Si tratterà di strutture gonfiabili che saranno disposte davanti agli ospedali per filtrare i pazienti.

I triage da campo permetteranno di ricevere i casi sospetti, in attesa di sottoporsi al test per l'accertamento, ed evitare il contagio con gli altri pazienti e personale ospedaliero.

L'ospedale da campo dello Spallanzani

La prima struttura è stata inaugurata ieri nella capitale, dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Si tratta di un vero e proprio ospedale da campo dello Spallanzani. Servirà anche al ricovero dei malati.

La struttura Pass (Posto assistenza socio sanitaria) è stata allestita presso la sede della protezione civile di Roma Aurelia. Occupa uno spazio di 700 metri ed è suddivisa in 4 spazi.

"Auspichiamo che non ci serva - ha detto D'Amato - ma dobbiamo farci trovare pronti e con tutti gli strumenti possibili per affrontare eventuali nuovi casi, nel caso vi sia un afflusso di persone maggiore di quello attuale".

L'assessore ha comunicato che al momento non ci sono nuovi casi di contagio nel Lazio, specificando che nessuno dei casi di positività al Covid-19 è autoctono.