Coronavirus: sale a 11 il numero dei morti, 322 il totale dei contagiati

Sale a 11 il numero di vittime del Coronavirus in Italia: si tratta di due uomini di 84 e 92 anni, una donna di 83 anni e una di 76. Il totale di contagiati in Italia sale a 322, con oltre 8600 tamponi già effettuati.

Sono 11 le vittime accertate per il coronavirus in Italia. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile.

"Purtroppo abbiamo registrato la morte di tre persone nelle ultime ore, in Lombardia, di un'età adulta, persone che sono ultraottantenni", ha dichiarato alla conferenza stampa Borrelli. "Prosegue l'attività di coordinamento dell'emergenza, non ci sono state particolari difficoltà [...] è emersa l'esigenza di accentrare in capo al Dipartimento della Protezione Civile il punto di riferimento per l'acquisizione dei Dpi per il personale sanitario ma anche delle mascherine se dovessero servire alle Regioni. Abbiamo immaginato un'ordinanza della Protezione Civile per dare priorità alle nostre esigenze rispetto a quelle commerciali [...] andremo a centralizzare gli acquisti di questi materiali, questo per venire incontro ad una richiesta effettuata dalle nostre Regioni", ha continuato Borrelli.

In seguito alla fine della conferenza stampa è giunta poi la notizia di una quarta vittima nella giornata di oggi, una donna di 76 anni a Treviso.​

Il numero totale dei contagiati in Italia sale fino a 322, con 28 nuovi casi in Lombardia che sale così a 240. Attualmente sono 7 le regioni interessate dai casi di coronavirus: 240 sono i contagiati in Lombardia (comprese le 6 vittime), 38 quelli in Veneto (compresa una vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in Toscana, tre in Sicilia e uno in provincia di Bolzano. Fino ad ora oltre 8600 sono stati i tamponi effettuati.

La Regione Liguria ha poi comunicato nel pomeriggio un primo caso anche in Liguria attraverso l'account Twitter del presidente della Regione Giovanni Toti.