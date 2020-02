Primo caso di Coronavirus in Croazia: è un giovane rientrato da Milano

In Croazia si è registrato il primo caso di Covid-19. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Andrej Plenkovic, dopo una riunione per la prevenzione della diffusione dell’epidemia. Un giovane dimostra una forma attenuata della malattia. Verranno messe in quarantena nove persone, con cui il ragazzo è entrato in contatto dopo il rientro.