Coronavirus, Italia indaga sui prezzi "folli" per maschere e disinfettanti

Le autorità italiane hanno aperto un'indagine sui prezzi delle maschere igieniche e dei gel per sanificare le mani in seguito all'epidemia di Coronavirus nel nord Italia, hanno dichiarato martedì due magistrati di grado superiore.

Milano agisce contro l'assurdo aumento dei prezzi su gel disinfettanti e mascherine, aprendo un'indagine. La continua diffusione del Coronavirus ha portato in Italia un'atmosfera di panico, che ha spinto molte persone anche di zone non infette a procurarsi il minimo necessario per prevenire al contagio: mascherine protettive e gel disinfettanti per le mani, ma questo ha portato anche ad un folle aumento dei prezzi, causato in parte anche dalla ormai scarsa reperibilità dei suddetti oggetti.

"Abbiamo deciso di aprire un'indagine dopo che i media hanno riportato i prezzi assurdi che questi prodotti hanno ottenuto sui siti Web di vendita online negli ultimi due giorni", ha detto il vice procuratore capo di Milano Tiziana Siciliano, come riferisce Reuters.

Insieme al caso dei prezzi assurdi trovati online per l'acquisto dei prodotti considerati necessari per far fronte all'epidemia del virus, in Italia sono stati anche registrati molti tentativi di truffa ai danni di persone anziane che hanno costretto la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile a fare un comunicato per avvertire la popolazione. In queste truffe i malviventi si spacciano per personale sanitario disposto a fare visite a domicilio per effettuare sanificazioni o tamponi.