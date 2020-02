Coronavirus in Italia, situazione aggiornata al 25 febbraio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in collegamento dalla sede della Protezione Civile a "Stasera Italia", ha spiegato che la gestione non impeccabile di una struttura ospedaliera potrebbe essere stata una delle cause che ha favorito il diffondersi del coronavirus al Nord:

"Non prendiamo nulla sotto gamba altrimenti non avremmo adottato misure di estremo rigore. Non possiamo prevedere l'andamento del virus: c'è stato un focolaio e di lì si è diffuso anche per una gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi. Questo ha contribuito alla diffusione; noi intanto proseguiamo con massima cautela e rigore".