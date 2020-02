Coronavirus, deceduta una donna 62enne nel lodigiano: è la settima vittima

Questa sera è morta una donna sessantaduenne di Castiglione d’Adda, nel lodigiano. Il suo decesso è avvenuto all’ospedale di Codogno.

Dopo che un uomo ottantenne di Castiglione d’Adda è deceduto negli scorsi giorni, è morta una sua compaesana di 62 anni. Così i decessi correlati al coronavirus registrati in Nord Italia salgono a quattro. Sono due uomini di 88 e 80 anni, una donna di 62 anni del lodigiano ed un uomo di 84 anni di Bergamo.

Un altro decesso, di un uomo di Bergamo, è stato smentito dalla Regione Lombardia.

Al momento i casi accertati in Italia, inclusi i 5 decessi e una guarigione, sono 229. Un guarito è un ricercatore italiano rientrato da Wuhan che era stato trasferito allo Spallanzani di Roma per aver manifestato i sintomi influenzali durante la quarantena alla Cecchignola. La Lombardia risulta essere al momento la regione più colpita, con 172 casi di contagio. Cinque nuovi casi sono stati accertati in Veneto, portando così a 32 a 27 il numero dei contagi, in pochissime ore. Si tratta di 24 contagi del cluster di Vo' Euganeo, altri 4 casi a Miranda e 4 a Venezia. Nelle altre regioni ci sono 18 casi in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio.