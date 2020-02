Coronavirus, una nuova vittima a Milano. Intanto la regione smentisce il decesso a Brescia

La vittima è un uomo di 80 anni di Castiglione d'Adda. Salgono a 3 i decessi avvenuti nella giornata di oggi, tutti in Lombardia. La regione smentisce la morte per coronavirus avvenuta a Brescia.

Un uomo di 80 anni di Castiglione d'Adda è morto all'ospedale Sacco di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al test del coronavirus. Il suo contagio potrebbe essere direttamente relazionato al caso del 38enne lodigiano. L'anziano era stato portato per un infarto nel pronto soccorso dell'ospedale di Lodi lo scorso giovedì, lo stesso giorno in cui è arrivato il cosiddetto paziente uno con i sintomi dell'influenza. Successivamente, l'ottantenne, ricoverato in terapia intensiva, è stato trovato positivo al virus e trasferito al Sacco di Milano, dove è deceduto oggi pomeriggio.

Con questa salgono a tre i decessi avvenuti nella giornata di oggi. La regione Lombardia ha infatti smentito la morte per coronavirus avvenuta a Brescia.

"In merito alla notizia diffusa dagli organi di stampa in relazione ad una morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la Direzione Sanitaria dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione, precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso". Lo ha comunicato la Regione in una nota.

Nella giornata di oggi sono decedute altre tre persone, tutte nella regione Lombardia. Si tratta di un 84 enne di Bergamo e di un 88enne del lodigiano.

Sono 224 i casi accertati in Italia, inclusi i 5 decessi e una guarigione. Si tratta del ricercatore italiano rientrato da Wuhan che era stato trasferito allo Spallanzani di Roma per aver manifestato i sintomi influenzali durante la quarantena alla Cecchignola.

La regione attualmente più colpita è la Lombardia, con 172 casi di contagio. Cinque nuovi casi sono stati accertati in Veneto, portando così a 32 a 27 il numero dei contagi, in pochissime ore. Si tratta di 24 contagi del cluster di Vo' Euganeo, altri 4 casi a Miranda e 4 a Venezia. Nelle altre regioni ci sono 18 casi in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio.