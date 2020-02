Coronavirus, c'è una sesta vittima, il terzo decesso in un giorno

Si è registrato un altro decesso, il terzo in un giorno, per coronavirus. Si tratta di una donna di Crema, ricoverata domenica a Brescia, che già presentava un quadro clinico compromesso. La vittima, infatti, era una paziente oncologica. Era stata trasferita agli Spedali civici di Brescia dopo essere risultata positiva al test.

Gli altri due decessi avvenuti oggi riguardano due pazienti in età avanzata, uno dei quali, un pensionato di 84 anni, ricoverato all'ospedale di Bergano, soffriva di altre patologie, come riferito dalle autorità sanitaria.

Sono 224 i casi accertati in Italia, inclusi i 5 decessi e una guarigione. Si tratta del ricercatore italiano rientrato da Wuhan che era stato trasferito allo Spallanzani di Roma per aver manifestato i sintomi influenzali durante la quarantena alla Cecchignola.

La regione attualmente più colpita è la Lombardia, con 172 casi di contagio. Cinque nuovi casi sono stati accertati in Veneto, portando così a 32 a 27 il numero dei contagi, in pochissime ore. Si tratta di 24 contagi del cluster di Vo' Euganeo, altri 4 casi a Miranda e 4 a Venezia. Nelle altre regioni ci sono 18 casi in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio.

Un militare positivo al virus

Le forze armate hanno comunicato che un militare dell'Esercito, residente a Cremona, è risultato positivo al test per il coronavirus, specificando che "sono già disposte tutte le misure a tutela del personale". Il militare si trovava in servizio a Milano. Da mercoledì scorso era a casa per malattia, dopo aver manifestato i sintomi dell'influenza.

"Immediatamente, a titolo precauzionale, - ha sottolineato l'Esercito - a tutela degli uomini e donne in uniforme e in aderenza alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, l'Esercito ha predisposto le norme di massima tutela e la 'sorveglianza sanitaria' del personale presente nell'infrastruttura in cui era temporaneamente impiegato e che possa essere entrato in contatto con il militare nei giorni precedenti".