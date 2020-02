Coronavirus, c'è la quarta vittima in Italia: è un 84enne ricoverato a Bergamo

In Italia si registra una quarta vittima, la terza in Lombardia, causata dall'epidemia di coronavirus. E' un 84enne, deceduto all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

A riferirlo è l'assessore al Welfare della regione, Giulio Gallera, che ha confermato la notizia della morte dell'84enne in diretta ad Agorà su Raitre.

“Purtroppo c’è stata una terza vittima in Lombardia questa notte. È deceduto un uomo di 84 anni che era stato ricoverato nelle scorse ore all’ospedale di Bergamo”, ha spiegato l'assessore.

A quanto si apprende, l'anziano signore, risultato positivo al coronavirus, soffriva anche di altre patologie.

Sale dunque a quattro il bilancio delle vittime del Coronavirus nel nostro Paese, dopo il primissimo decesso del muratore in pensione Adriano Trevisan, in Veneto, e di altre due anziane donne sempre in Lombardia, dove il numero complessivo di contagi è arrivato a 165.

Come affermato nelle scorse ore dal Commissario Angelo Borrelli, ci sono al momento 152 casi di infezione da Covid-19 in tutta Italia, con quattro vittime e il ricercatore guarito che è stato dimesso dallo Spallanzani.

Ad essere maggiormente colpito è stato il Nord, con 112 casi in Lombardia, comprese la deceduta di 76 anni e l'anziana morta a Crema, 25 in Veneto, incluso l'anziano Adriano Trevisan, muratore in pensione, 9 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e 3 in Trentino,

Sono circa 50.000 i cittadini italiani in quarantena compresi in 11 comuni del lodigiano e del Veneto: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

In seguito all'improvvisa diffusione del nuovo agente patogeno nelle regioni settentrionali, l'Italia è balzata nel giro di poche ore al terzo posto per numero di contagi in tutto il mondo, dietro alla Corea del Sud, dove i contagi sarebbero oltre 700, e ovviamente alla Cina, dove il virus si è originato.