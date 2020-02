Coronavirus, Basilicata mette in quarantena chi viene dalle aree colpite dall'epidemia

I residenti di rientro da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria dovranno restare in quarantena per 14 giorni presso il loro domicilio.

"Tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica". Lo dispone un'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per il contenimento dell'emergenza da coronavirus.

Nello stesso provvedimento, è stato disposto che i fuori sede che studiano o lavorano al nelle zone colpite dall'epidemia, dovranno comunicare alle autorità sanitarie la loro presenza sul territorio. E' stata predisposta la competenza di monitorare la situazione ai sindaci, che provvederanno attraverso un censimento dei cittadini in arrivo.

Nei giorni scorsi la regione Molise, aveva reso obbligatoria la comunicazione dei residenti di ritorno dalle regioni coinvolte dal contagio ai servizi di sanità pubblica, che provvederanno mettere in atto le misure di sicurezza adeguate.

Anche la Puglia sta valutando misure eccezionali di contenimento, tra cui il censimento dei cittadini che provengono dal nord Italia o che sono rientrati da meno di 14 giorni. Saranno prese in considerazione delle misure di assistenza specifica per i turisti presenti nella regione. E' stata predisposta una speciale task force che si riunirà nella giornata di oggi per decidere le misure da adottare.