Coronavirus, terza vittima in Italia

Lo ha annunciato l'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera.

"Abbiamo un altro decesso in Lombardia, una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus", ha detto lui.

E' la seconda vittima in Lombardia dopo la donna residente di Casalpusterlengo di 76 anni, deceduta ieri. La terza vittima in Italia, va aggiunto Adriano Trevisan, muratore in pensione.

Per quanto riguarda i contagiati in Lombardia, l'assessore Gallera ha riferito che su "800 tamponi processati, individuati 112 soggetti positivi con una media del 12%" di positività".

Delle 112 persone, 17 sono in terapia intensiva, 53 sul totale sono ricoverate in ospedale.