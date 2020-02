Spallanzani, 23 casi sottoposti a test coronavirus tutt’ora in corso

Ultimo bollettino medico dello Spallanzani di Roma, 23 casi sottoposti a test coronavirus tutt’ora in corso. La coppia cinese migliora e Niccolò sta in ottima forma.

Allo Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale per le malattie infettive, ci sono al momento 23 casi sottoposti al test. Un test “che risulta tutt’ora in corso”, scrivono nel bollettino medico.

In totale allo Spallanzani sono transitati per l’accettazione 93 pazienti “sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus”, di cui 66 sono risultati negativi.

Allo Spallanzani resta ricoverata la coppia di cinesi risultata positiva al Covid-19, la loro situazione aggiornata è la seguente:

“Il marito sta meglio, non necessita di terapia con ossigeno, si alimenta autonomamente e ha ripreso la deambulazione autonoma con appoggio. Risulta negativo ai test per la ricerca del COViD-19.

La moglie, vigile e orientata, è in respiro spontaneo è ancora ricoverata in terapia intensiva, e non necessita più di supporto ventilatorio. Necessita ancora di monitoraggio per la presenza di patologie preesistenti”.

Niccolò sta bene e spera finiscano presto i giorni della sua quarantena per tornarsene a casa a Grado.

I casi in Italia

In Italia i casi di nuovo coronavirus confermati sono 129 più due morti e uno guatiro. Il grosso si concentra in Lombardia, poi ci sono i casi del Veneto con due conferme anche nella città di Venezia. Nove casi sono in Piemonte.

Le regioni del nord, Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, hanno applicato ordinanze regionali a doppia firma con il ministro della Salute Speranza per contenere il nuovo coronavirus.